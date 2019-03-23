Вашингтон высоко ценит вклад Назарбаева в установление динамичных отношений между США и Казахстаном

БАКУ/Trend/ - Вашингтон высоко ценит вклад Нурсултана Назарбаева в установление динамичных отношений между США и Казахстаном.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИА «Казинформ», об этом говорится в заявлении заместителя официального представителя Госдепартамента США Роберта Палладино о сложении полномочий президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

«Соединенные Штаты высоко ценят вклад первого Президента Нурсултана Назарбаева в установление и продвижение прочных, динамичных отношений между США и Казахстаном. В этот исторический для Казахстана момент мы чествуем роль Назарбаева как отца - основателя сегодняшнего современного, суверенного и процветающего Казахстана, и признаем продемонстрированный им пример ответственного руководителя регионального и глобального масштаба», - говорится в заявлении.

Как говорится в заявлении, отношения США с Казахстаном основаны на общих идеалах процветания, уважения основных свобод и региональной безопасности.

«Мы также аплодируем его значительным заслугам в сфере ядерного нераспространения и лидерству в глобальных усилиях по денуклеаризации, образцовой приверженности мирной передачи власти и вкладу в дело обеспечения мира и процветания, как в Казахстане, так и регионе в целом. Мы поздравляем нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и надеемся на продолжение совместной работы по углублению расширенного стратегического партнерства между двумя государствами и продвижению наших долгосрочных взаимных интересов в сфере экономического развития, торговли и инвестиций и обеспечения региональной и глобальной безопасности», - отмечается в документе.

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