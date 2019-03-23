Новый президент Казахстана: Будет усилена борьба с коррупцией

23 марта 2019 14:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Казахстане будет усилена борьба с коррупцией. Как сообщает Trend со ссылкой на Kapital.kz, об этом сказал во время встречи с населением Туркестанской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Справедливость в обществе, в первую очередь, связана с исполнительными органами. Основная задача правительства, министерств, акимов на всех уровнях, полиции, прокуратуры, судов - защищать права граждан. В этом смысле моя главная позиция ясна и очевидна - это господство закона», - подчеркнул президент.

Напомним, новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев свою первую рабочую поездку совершает в Туркестанскую область.

В программе поездки - ознакомление со строительством областного центра, осмотр ряда промышленных и социальных объектов, встречи с населением.

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