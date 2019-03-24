Те, кто знают историю, первыми поддержали переименование столицы - депутат парламента Казахстана

24 марта 2019 10:44 (UTC+04:00)

Сегодня наша столица объединяет весь казахский народ, отметил депутат Мажилиса Парламента Кахастана Куаныш Султанов, комментируя переименование Астаны, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«В свое время Президент страны Нурсултан Назарбаев принял героическое решение и перенес столицу (в Целиноград, прим. ред). Вы знаете, что происходило с Целиноградом в то время. Сегодня этот город объединил весь казахский народ, и люди со всего мира съезжаются сюда. Наши люди собрались здесь, чтобы воздать дань традициям. Для нации открылись новые возможности в плане духовного возрождения», - сказал мажилисмен во время посещения празднования Наурыза.

Депутат напомнил, что несколько раз он выступал с инициативой присвоить столице имя Президента.

«В целом, было нелегко создать новый город. Те, кто знают историю, одними из первых поддержали инициативу переименования столицы в честь Первого Президента. Сегодня специалисты из других стран следуют нашему примеру строительства нового города. В связи с этим этот город стал образцом строительства нового города и моделью восстановления экономики», - отметил он.

«Именно в нашей столице разработана модель повышения духовного качества человека. На самом деле, по этому вопросу было принято справедливое решение, и парламент утвердил соответствующий документ», - сказал Куаныш Султанов.

Напомним, на совместном заседании палат Парламента была единогласно одобрена инициатива по переименованию столицы.

Инициатива была озвучена Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым на совместном заседании палат Парламента РК.

23 марта Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о переименовании города Астаны - столицы Республики Казахстан в город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан.

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