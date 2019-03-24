Новые кадровые назначения в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в воскресенье подписал указ о назначении Марата Тажина государственным секретарем. Как передает Trend со ссылкой на Казинформ.

"Назначить Тажина Марата Муханбетказиевича Государственным секретарем Республики Казахстан, освободив от должности первого заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан", - говорится в указе президента.

Другим указом главы Казахстана Мурат Нуртлеуов назначен помощником президента.

Нуртлеуов освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Финляндии, а также от должности чрезвычайного и полномочного Казахстана в Эстони по совместительству.

Президент Казахстана также подписал указ о назначении Бакытжана Сагинтаева руководителем Администрации президента Казахстана.

"Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича руководителем Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности государственного секретаря Республики Казахстан", - говорится в указе президента страны.

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