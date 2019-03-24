Трамп поздравил Токаева с вступлением в должность президента Казахстана

Президент США Дональд Трамп направил телеграмму президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в которой поздравил его с вступлением в должность главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила пресс-служба президента Казахстана в воскресенье, Трамп, высоко оценивая совместную работу с первым президентом Казахстана - лидером нации Нурсултаном Назарбаевым, отметил, что с нетерпением ожидает таких же продуктивных отношений с Касым-Жомартом Токаевым.

"Я хочу поздравить вас со вступлением в должность президента вашей страны, а также желаю в [праздник] Наурыз радости и процветания вам, вашей семье и народу Казахстана. В эти дни многие в Америке и во всем мире также отмечают этот замечательный праздник обновления и возрождения природы. Мы добились больших успехов в отношениях между нашими странами, и я рад, что они продолжают развиваться. С воодушевлением слежу за тем, как американский народ и бизнес продолжают искать новые направления для развития экономического сотрудничества с Казахстаном", - говорится в телеграмме.

19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что слагает с себя полномочия главы государства. 20 марта бывший глава Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял присягу и вступил в должность президента страны.

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