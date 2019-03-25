На западе Казахстана вспыхнул пожар на нефтяном месторождении

25 марта 2019 10:46 (UTC+04:00)

Пожар возник на нефтяном месторождении "Каламкас" в Мангистайской области Казахстана на одной из скважин, жертв и пострадавших нет, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов, передает Trend.

"В понедельник, 25 марта в 07.10 (04.10 мск) в дежурно-диспетчерскую службу Департамента по ЧС Мангистауской области поступило сообщение, что на нефтяном месторождении "Каламкас" АО"МангистауМунайГаз" в одной из скважин происходит открытое горение (…) высотой 10 метров на площади 900 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - проинформировал представитель КЧС.

По его данным, в ликвидации пожара задействованы 14 работников и 4 единицы техники противопожарных служб.

Нештатная ситуация на месторождении "Каламкас" произошла 13 марта. При бурении скважины произошел выброс газоводяной смеси. В тот же день устье скважины было загерметизировано, однако вокруг буровой площадки начал выходить на поверхность буровой раствор, закачанный в скважину, а также газ. Минэнерго прогнозировало, что последствия аварии будут ликвидированы к вечеру воскресенья.

По данному факту управление министерства энергетики и департамент экологии региона назначили проверки в отношении АО "Мангистаумунайгаз". Кроме того, проводится расследование обстоятельств аварии на месторождении "Каламкас". Также поручено установить причины и виновных, действия которых привели к аварии.

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