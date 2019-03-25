В Казахстане предложили переименовать Петропавловск и Павлодар

25 марта 2019 12:36 (UTC+04:00)

Заместитель председателя демократической партии "Ак Жол" ("Светлый путь") Казахстана Казбек Иса в понедельник предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей, присвоив им имена видных казахских исторических личностей, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее, 20 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. В тот же день парламент принял соответствующие поправки в конституцию. В субботу, 23 марта, глава государства утвердил поправки и подписал соответствующий указ, позже в тот же день он вступил в силу после официального опубликования.

По его мнению, политическое решение о переименовании Астаны в Нур-Султан было правильным.

Позже он уточнил, что это является его личным мнением. "Это мое личное предложение, потом посмотрим фракцией партии, на заседании", - сказал Иса журналистам, отвечая на вопрос о том, как его инициатива будет продвигаться далее.

Демократическая партия "Ак Жол" ("Светлый путь") является парламентской партией, имеет депутатскую фракцию в мажилисе (нижний палате) парламента Казахстана.

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