Три индустриальные зоны будут развивать в Туркестанской области Казахстана

Из 9 индустриальных зон в Туркестанской области будут отобраны и развиваться 3 индустриальные зоны. Это поспособствует развитию предприятия по сборке шин, производству продуктов питания, легкой промышленности, стройиндустрии, сообщил на очередной сессии областного маслихата глава региона Умирзак Шукеев. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«В целях развития экономики области необходимо создать условия для развития промышленности. Вместо 9 неработающих индустриальных зон мы приложим все усилия к дальнейшему развитию 3 индустриальных зон, по направлениям легкой и пищевой промышленности, машиностроению, строительной индустрии. Основные средства будут вложены в эти проекты», - заявил Шукеев.

Они будут находиться в Кентау, Туркестане и Ордабасинском районе. К примеру, 25 га площади индустриальной зоны города Кентау увеличится на 300 га. В дальнейшем индустриальную зону необходимо обеспечить дешевым энергетическим запасом. Для этого планируется реконструкция ТЭЦ в Кентау, строительство инфраструктуры газоснабжения.

Кроме того, аким области отметил, что необходимо обеспечить работой сельчан, уделить особое внимание сельскохозяйственной отрасли.

«Сегодня в области имеется порядка 6,7 млн. га земель сельскохозяйственного направления, из них 5,6 млн пастбищных угодий, 518 тыс. богары и 425 тыс. га орошаемых земель. В целях обеспечения динамики отрасли необходимо сконцентрироваться на введении дополнительных 250 тыс. га орошаемых земель, так как доходы с этих земель в 3-4 раза выше. Введение в оборот этих земель позволит дополнительно обеспечить занятость более 20 тыс. жителей области», - сказал Шукеев.

Кроме того, аким области отметил, что в целях обеспечения продовольственной безопасности вокруг города путем проведения водоканалов и развития производства необходимых продуктов питания следует создать «продовольственный пояс».

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