Президент Казахстана прибыл с государственным визитом в Узбекистан

14 апреля 2019 19:43 (UTC+04:00)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

В воскресенье самолет Президента Казахстана приземлился в ташкентском международном аэропорту им. И.Каримова. Главу государства встретили премьер-министр Абдулла Арипов, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.

Как сообщила пресс-служба Акорды, в ходе визита президенты двух стран обсудят актуальные вопросы двухстороннего взаимодействия, направленные на дальнейшее укрепление торгово-экономического, социально-гуманитарного и транзитно-транспортного сотрудничества, а также ключевые темы региональной и международной повестки. В ходе двухсторонней встречи также запланировано подписание ряда важных документов.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев примут участие в торжественной церемонии открытия Года Казахстана в Узбекистане.

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