Нет сомнений, что выборы в Казахстане пройдут демократично - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане всегда внимательно следят за событиями, происходящими в Казахстане, отметил депутат парламента Азербайджана Айдын Мирзазаде, сообщает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ» в Азербайджане.

«Внеочередные президентские выборы в Казахстане дадут возможность избрать нового главу государства с продолжением того прогрессивного курса, которого придерживался Нурсултан Назарбаев», - уверен депутат.

«Нет сомнений, что выборы пройдут демократично с соблюдением законности, общепринятых правовых норм. На этих выборах Казахстан откроет в своей современной истории новую страницу. Желаем Казахстану провести эти выборы на самом высоком уровне, показать миру свои демократические устои», - выразил пожелания Айдын Мирзазаде.

Он отметил, что Казахстан - большой друг Азербайджана. Страна после обретения независимости сделала многое для установления мира, безопасности и стабильности в регионе. Предпринятые шаги дали возможность создать сильное, независимое и демократическое государство, отметил депутат.

«Депутатский корпус Азербайджана отнёсся к объявлению досрочных президентских выборов в Казахстане с уважением и пониманием. Это внутренний политический процесс Казахстана, который протекает в рамках Конституции страны. Мы будем следить за процессами, и нет никаких сомнений, что они пройдут в рамках закона, демократической атмосфере и народ выберет своего достойного сына», - резюмировал депутат.

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