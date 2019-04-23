Первый претендент на пост президента Казахстана подал документы в ЦИК

23 апреля 2019 05:25 (UTC+04:00)

Республиканское общественное объединение "Улы Дала Кырандары" (Орлы великой степи) выдвинуло 64-летнего Садыбека Тугела кандидатом в президенты, сообщила пресс-служба центрального избиркома, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Возглавлявший Казахстан в течение почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Досрочные выборы президента пройдут 9 июня. Тугел стал первым, кто подал документы в ЦИК.

"Двадцать второго апреля 2019 года в центральную избирательную комиссию республики Казахстан... были представлены документы С. Тугела о его выдвижении кандидатом в президенты республики Казахстан республиканским общественным объединением "Республиканское движение "Улы Дала Кырандары", - говорится в сообщении.

Тугел – член Союза писателей, шеф-редактор журнала "Казанат", вице-президент Федерации национальных видов спорта.

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