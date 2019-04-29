Кандидаты на выборах президента Казахстана начали сбор документов для регистрации

29 апреля 2019 01:45 (UTC+04:00)

Центризбирком Казахстана в воскресенье завершил процедуру выдвижения претендентов для участия в выборах президента республики 9 июня и с понедельника начал этап регистрации кандидатов. Первую стадию предвыборной кампании прошли девять человек, которые представили в ЦИК необходимые документы и внесли избирательный взнос, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Установленные законодательством документы в Центральную избирательную комиссию представили девять республиканских объединений, в том числе четыре политические партии", - рассказал заместитель председателя ЦИК Казахстана Константин Петров на заседании комиссии в воскресенье, подводя итог этапу представления кандидатур.

Говоря о выдвижении кандидатов в президенты, председатель ЦИК Казахстана Берик Имашев обратил внимание на довольно высокую активность гражданского сектора. "Наряду с политическими партиями в предвыборной гонке участвуют и представители республиканских общественных организаций. Это свидетельствует о том, что общественные объединения активно включились в избирательную кампанию", - пояснил он.

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