Парламент Казахстана одобрил соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море

30 апреля 2019 16:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана во вторник рассмотрели и одобрили соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Документ был рассмотрен и одобрен депутатами нижней палаты парламента страны в начале апреля. Соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море подписано 12 августа 2018 года в городе Актау.

По данным пресс-службы верхней палаты, главной целью соглашения является обеспечение безопасности военных кораблей и полетов воздушных судов вооруженных сил Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана в районе Каспийского моря.

Соглашение будет применяться к военным кораблям и воздушным судам сторон, действующим на Каспийском море, за пределами территориальных вод и воздушного пространства над ними.

В соответствии со статьей 3 соглашения стороны должны принять меры по неукоснительному соблюдению командирами своих военных кораблей международных правил предупреждения столкновения судов в море 1972 года.

Военные корабли и воздушные суда сторон при установлении радиосвязи используют позывные на английском языке или других приемлемых языках.

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