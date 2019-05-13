Страшное ДТП в Казахстане, около десяти погибших

13 мая 2019 07:30 (UTC+04:00)

Девять человек погибли в дорожно-транспортном происшествии на автотрассе в Алма-Атинской области Казахстана, сообщила в понедельник пресс-служба департамента полиции региона, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По информации полиции, ДТП произошло утром 12 мая на 109-м километре трассы Алма-Ата – Бишкек, где столкнулись автомобили Lada и Toyota Camry.

"В дорожной аварии погибли девять человек, трое из них женщины. Личности погибших установлены. Погибшие являются жителями Алматы, Шымкента, Туркестанской и Алматинской области", - говорится в сообщении департамента полиции в Facebook.

По предварительной версии, водитель Lada, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с Toyota.

Начато досудебное расследование, назначены экспертизы. Расследование аварии находится на особом контроле.

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