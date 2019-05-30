Пожар в многоэтажном доме на юге Казахстана, более 170 человек эвакуированы

30 мая 2019 21:21 (UTC+04:00)

Пожарные эвакуировали свыше 170 человек из-за возгорания в четверг в многоэтажном жилом доме города Тараза. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил журналистам официальный представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

"30 мая в 19:34 на пульт "101" поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме в пятом микрорайоне города Тараза. К моменту прибытия первых пожарных расчетов происходило открытое горение кровли жилого дома по всей площади. Первоначальными действиями пожарных обеспечена эвакуация жильцов в количестве 171 человека, в том числе 42 детей", - рассказал Нурахметов.

Из-за сохраняющейся угрозы перехода огня с кровли на квартиры пожару присвоен третий наивысший уровень сложности. Организовано три участка пожаротушения, сформирован оперативный штаб, которым осуществляется поквартирный учет жильцов. "Принятыми мерами в 20:50 (17:50 мск) пожар локализован на площади 1200 кв.м. В данное время тушение пожара продолжается", - пояснил представитель МВД.

В ликвидации огня участвовали 62 человека личного состава и 17 единиц техники местного департамента по ЧС.

"Пожар ликвидирован в 22:11, жертв и пострадавших нет", - уточнил Нурахметов.

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