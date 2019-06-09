В Казахстане началось голосование на президентских выборах

9 июня в 06:00 по времени Нур-Султана в Казахстане началось голосование на внеочередных выборах Президента РК на 48 избирательных участках, передает корреспондент МИА «Казинформ», сообщает Trend.

В 06:00 по местному времени голосование на выборах президента в Казахстане началось на 48 избирательных участках. Как пояснили на брифинге в Центральной избирательной комиссии РК, «это связано с характером работы тех граждан, которые включены в списки избирателей».

Таким образом, на избирательных участках, образованных в воинских частях, домах отдыха, санаториях, стационарных лечебно-профилактических учреждениях, следственных изоляторах и изоляторах временного содержания участковая избирательная комиссия может объявить голосование законченным в любое время, если проголосовали все избиратели, включенные в список. Также это касается «отдаленных участков отгонного животноводства, труднодоступных районов, вахтовых поселков».

В Казахстане в день внеочередных выборов Президента РК голосование на избирательных участках пройдет с 07:00 до 20:00 по местному времени. На территории Казахстана и за ее пределами образованы 9 968 избирательных участков.

По состоянию на 1 января 2019 года в Реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан, обладающих правом голоса.

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