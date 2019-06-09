Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах в столице

Кандидат в президенты от партии «Nur Otan» Касым-Жомарт Токаев проголосовал на президентских выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ», сообщает Trend.

Касым-Жомарт Токаев прибыл на избирательный участок №115 города Нур-Султана, в театре «Астана Опера».

Как ранее сообщалось, все избирательные участки страны приступили к голосованию. Кроме того, граждане Казахстана голосуют в 15 зарубежных государствах.

На территории Казахстана и за ее пределами образованы 9 968 избирательных участков.

В Казахстане в день внеочередных президентских выборов голосование на избирательных участках пройдет с 07:00 часов до 20:00 часов по местному времени.

По состоянию на 1 января 2019 года в Реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан, обладающих правом голоса.

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