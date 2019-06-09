На президентских выборах в Казахстане проголосовали 12,8% избирателей

9 июня 2019 09:31 (UTC+04:00)

Явка на выборах президента Казахстана по данным на 10.00 (08.00 GMT+4) составила 12,8%, сообщил член ЦИК Акылбек Ихданов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Большего всего избирателей проголосовали в Акмолинской области - 20,5%, меньше всего в городе Алма-Ате - 4,1%.

Всего в голосовании участвуют почти 12 миллионов избирателей.

Это шестые по счеты президентские выборы в Казахстане. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента ‪20 марта‬. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность Токаев назначил внеочередные выборы.

Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если ни одному из кандидатов не удастся набрать более 50% голосов, будет назначен второй тур.

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