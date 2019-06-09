МВД прокомментировало прошедшие в Нур-Султане и Алматы митинги

Прошедшие в Нур-Султане и Алматы митинги прокомментировал первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

«В городе Нур-Султан и Алматы по призыву незарегистрированной в Казахстане и запрещенной судом экстремистской организации ДВК собрались несколько сот человек на площадях. Как наверное вам всем известно, беглые руководители этой организации накануне выборов вели массированную пропагандистскую работу по дискредитации власти в стране, бойкоту внеочередных выборов Президента, призывали к организации антиобщественных действий в период выборов. Не смотря на их деструктивные призывы - выборы идут в плановом режиме, народ идет на избирательные участки для выражения своего волеизъявления», - сказал Марат Кожаев на брифинге в Центральной избирательной комиссии.

«Мы сейчас принимаем меры по охране общественного порядка и безопасности. Вам всем известно, что в наших законах четко расписан порядок проведения любых мирных собраний, шествий, демонстраций, митингов. За несоблюдение законных требований нарушители несут, предусмотренную законом ответственность», - добавил Марат Кожаев.

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