Казахстанцы активно голосуют в посольстве в Баку

В избирательном участке №262, организованном в посольстве Казахстана в Баку, в голосовании участвуют казахстанцы, состоящими на консульском учете и находящийся по различным причинам в Азербайджане. Об этом, как передает Trend со ссылкой на «Казинформ», рассказал председатель участковой избирательной комиссии Дархан Кушербаев.

«В здании посольства Казахстана в Азербайджане организован избирательный участок, который начал работу с 07:00 часов утра, и закроется в 20:00 часов. С утра идет активное голосование избирателей. Наряду с казахстанцами, состоящими на консульском учете в Посольстве, на избирательный участок активно приходят граждане Казахстана, которые по различным причинам находятся в Азербайджане. Среди них имеются лица, участвующие на семинарах и различных мероприятиях, находящиеся в служебной командировке, туристы, спортсмены», - сказал Кушербаев.

«Учитывая тесные связи двух стран, посольство Казахстана по различным каналам, в том числе через популярные социальные сети и объявления на регулярных авиарейсах между Казахстаном и Азербайджаном информировало граждан Казахстана, которые в день выборов будут находиться в Баку о расположении избирательного участка», - отметил он.

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