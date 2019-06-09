В Баку на выборах президента Казахстана проголосовали 100% избирателей

К 20:00 по бакинскому времени на избирательном участке №262, организованном при посольстве Казахстана в Азербайджане, проголосовали 100 процентов избирателей, передает Trend со ссылкой на "Казинформ".

Как отметили представители избирательной комиссии, граждане Казахстана стали приходить на избирательный участок с самого его открытия.

В числе первых были спортсмены, которые в этот день находились в Баку.

Также активно шли на выборы граждане Казахстана, находившиеся по служебным и личным делам, среди таковых было много туристов, а также бизнесмены, работающие в этой стране.

Учитывая, что Азербайджан один из популярных туристических маршрутов среди казахстанцев, посольством Казахстана было организовано объявление на регулярных авиарейсах по сообщениям между Казахстаном и Азербайджаном со всей необходимой информацией.

Кроме того, на избирательном участке работали международные наблюдатели.

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