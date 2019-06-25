945 потерявшихся детей из Арыси переданы родителям - МОН

945 потерявшихся детей из Арыси переданы родителям. Об этом, как передает Trend со ссылкой на «Казинформ», сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Казахстана.

«В настоящее время действуют 47 центров дислокации населения в гг. Шымкент, Туркестан, Ордабасинском, Казыгуртском, Сарыагашском и Шардаринском районах. Всего в 47 центрах находятся свыше 4 тыс. человек, из них 886 детей.

Мобильными группами из числа представителей ДКСОН МОН РК, Управления образования и общественных организаций найдены и переданы родителям 945 детей, ведутся поиски родителей еще 14 (по ситуации на 23 часа 24 июня т.г.). Также разработан график мероприятий для эвакуированных детей, предусматривающий психологическую поддержку, медицинское сопровождение, организацию досуговых мероприятий»,- говорится в сообщении МОН.

В целях оперативного реагирования работает Телеграмм-чаты «BALA QORGAU», «Арыста жоғалган балалар».

Сотрудники МОН РК перечислят однодневный заработок в помощь детям города Арыс.

В Шымкент направлен председатель Комитета по охране прав детей МОН РК Ержан Ерсаинов и советник министра образования и науки РК по вопросам прав детей Раиса Шер. На месте работают оперативные группы. Представители МОН РК в данный момент занимаются вопросами организации проживания, питания и обеспечения безопасности эвакуированных детей. Также к этой работе подключены территориальные органы МОН РК (Департаменты по контролю сферы образования и науки Туркестанской области и Шымкента).

«Во всех организациях, где размещены дети, работают сотрудники Комитета по контролю сферы образования и науки МОН РК. Для поиска детей и родителей созданы мобильные группы из числа представителей ДКСОН МОН РК, Управления образования и общественных организаций.

Дети помещены в образовательные учреждения области и города Шымкент. Сотрудники Управления образования находятся на связи и ежечасно докладывают о ситуации. Созданы телефоны горячей линии для координации вопросов по эвакуации: 8-725-33-71-082; 8-725-33-71-313; 8-725-33-71-212; 87014483217 (WhatsApp)»,- сообщили в ведомстве.

По данным местных исполнительных органов эвакуация детей и их родителей осуществляется в г.Шымкент, Тулькубаский, Ордабасинский, Казыгуртский, Сарыагашский районы Туркестанской области.

В Арыси действуют 97 организаций образования с контингентом 24 201 ребенок (47 дошкольных организаций (4 732 ребенка); 40 школ (18 403 учащихся); 1 детская деревня семейного типа (66 детей); 2 колледжа (835 обучающихся); 6 организаций дополнительного образования, 1 детский загородный оздоровительный лагерь «Көксарай» (165 детей (находится к югу от г. Арыс в 77 км).

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