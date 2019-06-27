В казахстанском городе Арысь восстанавливают движение поездов

БАКУ /Trend/ - Восстановлено движение по главным железнодорожным путям станции казахстанского города Арысь, передает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу «Қазақстан темір жолы».

В результате очистки территории от неразорвавшихся боеприпасов и ремонта железнодорожных путей, а также подачи напряжения в контактную сеть, 26 июня текущего года восстановлено движение по участкам: Арысь-Талдыкудук, Шагыр-Талдыкудук, Калаш-Арыс-2, Акдала-Арысь.

Первый пассажирский поезд №369 «Новосибирск-Ташкент» отправлен со станции Шымкент 26 июня в 22 часа 30 минут.

Отмечается, что станция Арысь открыта для движения только по главным путям. Сортировочные и приемо-отправочные пути, в свою очередь, пока закрыты для движения. За ночь с 26 по 27 июня по станции Арысь пропущено 23 поезда, из них: семь пассажирских, восемь контейнерных, восемь грузовых.

В настоящее время принимаются все необходимые меры по вводу поездов в график, сказано в сообщении.

Напомним, что 24 июня произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области Казахстана. Население города было эвакуировано, а железнодорожное сообщение временно приостановлено.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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