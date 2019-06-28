Жители казахстанского города Арысь возвращаются в свои дома

БАКУ /Trend/ - Утром 28 июня началось возвращение жителей казахстанского города Арысь обратно в свои дома, рассказал аким области Умирзак Шукеев, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на казахские СМИ.

По словам акима, в Арысе завершены работы по очистке улиц от снарядов и дезинфекции территории. Шукеев также сообщил, что возвращающихся в Арысь жителей будут перевозить автобусами. Определены 640 ответственных специалистов – по одному на каждый дом, которые будут оказывать помощь при возвращении жителей в свои дома.

Кроме этого, в целях восстановления разрушенных и поврежденных домов жителей, в Арысь приедут 160 специальных бригад со всех регионов Казахстана.

По словам местных властей, текущая ситуация в Арыси полностью взята под контроль. Очаги пожара ликвидированы. Поводов для беспокойства нет.

Напомним, что 24 июня произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арысь Туркестанской области Казахстана. Население города было эвакуировано, а железнодорожное сообщение временно приостановлено.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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