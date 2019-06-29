Жители казахстанского города Арысь возвращены домой из эвакуационных пунктов

БАКУ /Trend/ - На данный момент все жители казахстанского города Арысь, которые находились в эвакуационных пунктах Шымкента и других районов Туркестанской области Казахстана вернулись домой, сообщает Trend в субботу со ссылкой на казахстанские СМИ.

Отмечается, что возвращение жителей домой началось в пятницу, 28 июня. Для оказания помощи гражданам было привлечено 640 специалистов. По состоянию на 29 июня все жители Арыси возвращены в свои дома. В эвакуационных пунктах никого не осталось.

Напомним, что 24 июня произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арысь Туркестанской области Казахстана. Население города было эвакуировано, а железнодорожное сообщение временно приостановлено.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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