Токаев пригласил Зеленского в Казахстан

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Встреча прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США.

Отмечается, что в ходе беседы Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский обменялись взаимными поздравлениями по случаю избрания на высшие государственные посты.

Президент Казахстана подчеркнул схожесть истории и общность будущего двух стран. Он выразил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества с Украиной в политическом и торгово-экономическом измерениях, отметив наличие больших возможностей для этого.

В завершение встречи Токаев и Зеленский пригласили друг друга совершить взаимные визиты.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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