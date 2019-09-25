Токаев пригласил Зеленского в Казахстан

25 сентября 2019 13:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Встреча прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США.

Отмечается, что в ходе беседы Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский обменялись взаимными поздравлениями по случаю избрания на высшие государственные посты.

Президент Казахстана подчеркнул схожесть истории и общность будущего двух стран. Он выразил готовность к дальнейшему расширению сотрудничества с Украиной в политическом и торгово-экономическом измерениях, отметив наличие больших возможностей для этого.

В завершение встречи Токаев и Зеленский пригласили друг друга совершить взаимные визиты.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
«Татнефть» заинтересована в реализации проектов в Казахстане (Эксклюзив)
Энергетика 13:45
Страны ЕАЭС продолжают работу по разработке проекта Стратегических направлений
Бизнес 12:45
"КазТрансГаз" закупит аккумуляторы
Тендеры 10:31
«Алтыналмас» необходимо около $100 млн для разработки золоторудного месторождения в Казахстане (Эксклюзив)
Бизнес 24 сентября 17:41
«КазМунайГаз» и Equinor договорились о совместных исследованиях
Энергетика 24 сентября 17:25
S&P назвало долгосрочный кредитный рейтинг «Нефтяная страховая компания» Казахстана
Бизнес 24 сентября 16:40
Лента новостей
ЛУКОЙЛ огласила свою долю в добыче на «Шах Дениз» в первой половине 2019 года
Энергетика 14:00
Банки в Узбекистане прекратят выдачу долларов США через банкоматы
Бизнес 13:57
SOCAR Turkey открыла новый объект в Турции
Энергетика 13:56
Сиявуш Новрузов: Социальные сети порой используют неверно
Политика 13:52
«Татнефть» заинтересована в реализации проектов в Казахстане (Эксклюзив)
Энергетика 13:45
В Азербайджане будут снижены объемы выбросов попутного газа
Энергетика 13:36
Госнефтекомпания Азербайджана сократила расходы электроэнергии
Энергетика 13:29
Завтра в Баку до 27 градусов тепла, ветер усилится
Общество 13:29
В Турции будет закрыт доступ к нескольким тысячам интернет-порталов
Турция 13:24