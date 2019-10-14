МИД Турции и Казахстана провели двустороннюю встречу

14 октября 2019 13:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел встречу с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на твиттер МИД Турции.

Согласно сообщению МИД, встреча была проведена в рамках саммита Тюркского совета, проходящего 14-15 октября в Баку.

Отметим, что третьего октября 2009 года на саммите в Нахчыване было объявлено о создании новой организации, принципы деятельности которой отражены в Стамбульской декларации от 16 сентября 2010 года.

На первом этапе в Тюркский совет входили Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 сентября подписал закон о ратификации Нахчыванского соглашения о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Узбекистан впервые участвует как полноправный член Тюркского совета на встрече в Баку.

Структурами Тюркского совета являются: секретариат в Стамбуле, Совет президентов, Совет министров иностранных дел, Комитет старших должностных лиц, Совет старейшин (аксакалов) тюркоязычных государств, Парламентская ассамблея (ТюркПА) в Баку, Тюркская академия в Нур-Султане и Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в Анкаре. За все время существования организации состоялось шесть встреч лидеров стран-участниц Тюркского совета.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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