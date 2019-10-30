Мажилис Казахстана ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Турцией

Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана в среду ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Турции о военном сотрудничестве. Об этом, как передает Trend, сообщили ТАСС в пресс-центре парламента.

Соглашение подписано в Анкаре в сентябре 2018 года. Его основной целью является дальнейшее развитие долгосрочного военного сотрудничества на основе принципов равноправия и взаимной выгоды между Казахстаном и Турцией.

"Взаимодействие между двумя странами включает такие сферы военного сотрудничества как военная подготовка и обучение, проведение совместных учений, оборонная промышленность, миротворческие операции, военные, научные и технические исследования и ряд других направлений. В целях реализации сотрудничества стороны будут разрабатывать годовые планы сотрудничества", - говорится в заключении комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса.

Как отметил заместитель министра обороны Казахстана Тимур Дандыбаев, военное сотрудничество также включает такие сферы как картография, гидрография, транзит военного имущества через воздушное пространство, оказание медицинской помощи. По его словам, реализация соглашения "обеспечит расширение возможностей Казахстана в военной сфере и положительно отразится на развитии военного сотрудничества между двумя государствами".

После ратификации Мажилисом соглашение поступит на рассмотрение в Сенат (верхнюю палату парламента) Казахстана.

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