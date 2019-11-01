Посольство Израиля возобновляет деятельность в Казахстане

1 ноября 2019 11:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посольство Израиля в Казахстане возобновило работу в городе Нур-Султан, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу посольства.

«Дорогие друзья, наше посольство, а также другие израильские миссии по всему миру возобновляют работу в штатном режиме. Переговоры между сотрудниками МИД и министерством финансов Израиля будут продолжены», - говорится в официальном сообщении посольства.

Напомним, что 30 октября текущего года министерством иностранных дел Израиля было распространено сообщение о закрытии страной дипломатических миссий за рубежом. В ведомстве это объяснили тем, что министерство финансов решило сократить финансирование дипломатов за рубежом и, «к сожалению, не оставляет нам другого выбора, кроме закрытия всех дипломатических миссий». МИД также выразил надежду на скорое решение вопроса.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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