В Казахстане открылась штаб-квартира ИОПБ

12 декабря 2019 20:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В столице Казахстана городе Нур-Султан в здании Международного финансового центра «Астана» состоялась торжественная церемония открытия штаб-квартиры Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ), сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Казахстана.

Сообщается, что в церемонии приняли участие первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев, вице-министр сельского хозяйства Казахстана Нурбек Даирбеков, Генеральный директор ИОПБ Ерлан Байдаулет. Также в церемонии приняли участие руководящие сотрудники министерств сельского хозяйства Бангладеш, Буркина-Фасо, Гамбии, Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии и послы стран-членов ОИС, аккредитованные в Казахстане.

Как отметил в рамках мероприятия Нурышев, Казахстан продолжит оказывать всестороннюю поддержку деятельности ИОПБ, в том числе по расширению членского состава организации.

Также состоялась церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между Национальным аграрным научно-образовательным центром и ИОПБ.

В этот же день в штаб-квартире ИОПБ открылось очередное четвертое заседание Исполнительного совета ИОПБ, на котором участники встречи обсудят текущую деятельность Организации, направленную на укрепление практического сотрудничества стран-членов ОИС в сфере продовольственной безопасности.

Напомним, инициатива о создании ИОПБ принадлежит первому президенту Казахстана – Елбасы - Нурсултану Назарбаеву.

В настоящее время в состав Организации входят 34 государства Исламского мира и ее деятельность направлена на мобилизацию усилий мусульманского мира в сфере развития сельского хозяйства и продовольственного потенциала.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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