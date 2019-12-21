Президент Казахстана ратифицировал закон о военном соглашении с Турцией

БАКУ/Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Турцией, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

Текст закона, подписанного 21 декабря 2019 года, на данный момент публикуется в печати.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о военном сотрудничестве», - говорится в сообщении.

Напомним, проект данного договора был одобрен сенатом Казахстана пятого декабря 2019 года.

Соглашение, основной целью которого является дальнейшее развитие долгосрочного военного сотрудничества на основе принципов равноправия и взаимной выгоды между странами, было подписано в Анкаре 13 сентября 2018 года.

Как отмечал заместитель министра обороны Казахстана Тимур Дандыбаев, турецкие вооруженные силы одними из первых оказали поддержку вооруженным силам Казахстана на первоначальном этапе их становления и развития.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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