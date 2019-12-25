Казахстан ввел временный запрет на снюсы

25 декабря 2019 09:02 (UTC+04:00)

Главный санитарный врач Казахстана вынес постановление о введении временного запрета на ввоз, торговлю и использование некурительных табачных и бестабачных изделий - так называемых снюсов. Об этом сообщил комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В связи с большой популярностью так называемых некурительных табачных и бестабачных "снюсов", содержащих от 20 до 250 мг никотина (для сравнения в одной сигарете содержится 1,5 мг никотина), вызывающих при потреблении нейротоксические нарушения, приводящих к расстройствам сознания, в дальнейшем - к физической и поведенческой зависимости, главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан вынесено постановление о введении временной санитарной меры по запрету ввоза, применения, реализации и распространения некурительных табачных и бестабачных изделий "снюс", - говорится в опубликованном во вторник сообщении.

В целях мониторинга безопасности продукции территориальным подразделениям комитета дано поручение закупить по всей республике табачные и бестабачные жевательные и сосательные смеси, содержащие никотин и/или его производные, на всех объектах торговли с последующим определением содержания никотина и других токсичных веществ.

Также поручается провести совместно с местными исполнительными органами, управлениями образования, здравоохранения, молодежными центрами здоровья широкомасштабные акции по разъяснению воздействия на организм детей и подростков никотинсодержащих смесей и психоактивных веществ. "В ходе проверок подконтрольных объектов воспитания и образования провести разъяснительную работу и при выявлении нарушений принять меры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, - отметили в ведомстве. - Совместно с органами внутренних дел довести до сведения хозяйствующих субъектов о запрещении реализации детям дошкольного и школьного возраста указанной продукции на всех объектах (образовательные организации, объекты торговли, торгово-развлекательные объекты и другие)".

В случае обнаружения не соответствующей нормам продукции на прилавках магазинов комитетом рекомендовано принятие оперативных мер. Как отмечает ведомство, среднесмертельная доза никотина составляет 0,5-1 мг на килограмм веса и при малом весе детей и подростков такая доза может привести к летальному исходу.

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