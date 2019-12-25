Нацбанк Казахстана объявил о выпуске коллекционных монет (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Национальный банк Казахстана объявил о выпуске в обращение коллекционных монет Á.Qasteev «Búrkitshi» из серии монет «Изобразительное искусство Казахстана» номиналом 500 тенге и коллекционных монет «I. Jansúgirov. 125 jyl», «S. Seifýllin. 125 jyl», «B. Mailin. 125 jyl», «T. Rysqulov. 125 jyl» из серии «Выдающиеся события и люди» номиналом 100 тенге, сообщает в среду Trend со ссылкой на Нацбанк.

Монеты «Á.Qasteev «Búrkitshi» продолжают серию монет «Изобразительное искусство Казахстана». В дизайне монеты использовано изображение картины Народного художника Казахской ССР Абылхана Кастеева «Охотник с беркутом». Монеты изготовлены из серебра с применением технологии цветной печати.

В свою очередь монеты «I. Jansúgirov. 125 jyl», «S. Seifýllin. 125 jyl», «B. Mailin. 125 jyl», «T. Rysqulov. 125 jyl» приурочены к 125-летию со дня рождения выдающихся личностей в истории Казахстана. На оборотной стороне монет на фоне стилизованной контурной карты Казахстана размещены портретные изображения, элементы казахской юрты (кереге), надписи «125 JYL», выполненные в виде декора казахской юрты (баскур), надписи «2019», обозначающие год чеканки.

На монетах изображены:

- Ильяс Джансугуров – классик казахской литературы, поэт. Первый председатель Союза писателей Казахстана;

- Сакен Сейфуллин – основоположник современной казахской литературы, поэт и писатель, государственный деятель. Основатель Союза писателей Казахстана;

- Беимбет Майлин – казахский писатель, драматург;

- Турар Рыскулов – видный политический и государственный деятель.

Монеты изготовлены из сплава мельхиор, тираж – 7 000 единиц каждого вида.

«Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Казахстана», - отмечает банк.

Приобрести коллекционные монеты можно во всех территориальных филиалах Национального банка Казахстана, а также через интернет-магазин.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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