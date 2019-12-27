Авиакомпания Bek Air приостановила работу после авиакатастрофы

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена до выяснения обстоятельств в связи с крушением самолета в Алмате, сообщила в пятницу пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Рейс авиакомпании Bek Air по направлению Алмата - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. По последним данным мэрии Алматы, жертвами крушения самолета стали 14 человек, 35 пострадали. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство. Полеты самолетов того типа, что упал в Алмате, приостановлены, в парке авиакомпании состоят Fokker-100.

"По поручению президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Казахстана. В составе комиссии - министр индустрии и инфраструктурного развития республики и представители других госорганов. Комиссия вылетает на место происшествия. Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены. До выяснения обстоятельств деятельность данной авиакомпании приостановлена", - говорится в сообщении министерства.

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