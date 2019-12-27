Авиакомпания Bek Air приостановила работу после авиакатастрофы

27 декабря 2019 08:54 (UTC+04:00)

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена до выяснения обстоятельств в связи с крушением самолета в Алмате, сообщила в пятницу пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Рейс авиакомпании Bek Air по направлению Алмата - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. По последним данным мэрии Алматы, жертвами крушения самолета стали 14 человек, 35 пострадали. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство. Полеты самолетов того типа, что упал в Алмате, приостановлены, в парке авиакомпании состоят Fokker-100.

"По поручению президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Казахстана. В составе комиссии - министр индустрии и инфраструктурного развития республики и представители других госорганов. Комиссия вылетает на место происшествия. Подробные обстоятельства происшествия и причины будут установлены. До выяснения обстоятельств деятельность данной авиакомпании приостановлена", - говорится в сообщении министерства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число жертв авиакатастрофы в Алмате выросло до 14 человек (ВИДЕО, ФОТО) (Обновлено)
Казахстан 09:50
Аэропорт Алма-Аты работает в штатном режиме после крушения самолета
Казахстан 09:49
Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета близ Алма-Аты
Казахстан 09:33
Президент Казахстана: Виновные в авиакатастрофе понесут строгое наказание
Казахстан 08:10
В Казахстане приостановили полеты самолетов Fokker 100 после крушения
Казахстан 07:28
АО «Вагонсервис» Казахстана закупит запчасти для подвижного состава
Тендеры 26 декабря 18:40
Лента новостей
Компания SOCAR о результатах деятельности в текущем году в рамках проекта «Карабах»
Энергетика 09:59
Официальный курс маната к мировым валютам на 27 декабря
Финансы 09:58
Нефть дорожает на оптимизме вокруг экономики США
Энергетика 09:52
Число жертв авиакатастрофы в Алмате выросло до 14 человек (ВИДЕО, ФОТО) (Обновлено)
Казахстан 09:50
Аэропорт Алма-Аты работает в штатном режиме после крушения самолета
Казахстан 09:49
Туркменский НПЗ закупит бумагу с водяным знаком
Тендеры 09:40
В Узбекистане увеличена добыча газа на одном из месторождений
Энергетика 09:36
Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета близ Алма-Аты
Казахстан 09:33
Минпром Туркменистана объявил тендер
Тендеры 09:32