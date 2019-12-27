На месте крушения Bek Air в Казахстане завершены спасательные работы

БАКУ /Trend/ - Аварийно-спасательные работы на месте крушения самолета Bek Air завершены, сказал заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Ерлан Алибеков, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Он сообщил об этом на экстренном брифинге в связи с крушением самолета, произошедшим в алматинском аэропорту утром 27 декабря.

Как пояснил Алибеков, по прибытии на место происшествия были организованы аварийно-спасательные работы, 88 пассажирам оказана помощь в эвакуации.

Он уточнил, что в жилом доме во время падения самолета людей не было, взрыва топлива не произошло.

Как в свою очередь сообщил представитель Bek Air, во всех направлениях авиакомпанией отменены рейсы, идет возврат билетов по всему Казахстану.

«Аварийно-спасательные работы закончены, в самолете никого нет», - сказал Алибеков.

Всего в аварийно-спасательных работах было задействовано 776 человек и 119 единиц техники, 35 единиц скорой помощи из Алматы и 16 - из Алматинской области, 116 медицинских работников.

По последним данным, погибли 15 человек. 66 пострадали, 50 из них были госпитализированы. 12 пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, что рейс авиакомпании Bek Air по направлению Алмата - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, столкнувшись с двухэтажным строением.

В Казахстане приостановлена деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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