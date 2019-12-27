По факту крушения самолета Bek Air в Казахстане начато расследование

27 декабря 2019 11:08 (UTC+04:00)

МВД Казахстана начало расследование по факту крушения самолета авиакомпании Bek Air близ Алма-Аты в пятницу утром, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерством внутренних дел начато досудебное расследование по ст. 344 ч. 3 (Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК, - говорится в распространенном заявлении пресс-службы ведомства. - Создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей, криминалистов - сотрудников центрального аппарата МВД, департаментов полиции на транспорте".

До выяснения обстоятельств происшествия работа авиакомпании временно прекращена. Для расследования причин ЧП создана правительственная комиссия.

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