По факту крушения самолета Bek Air в Казахстане начато расследование

МВД Казахстана начало расследование по факту крушения самолета авиакомпании Bek Air близ Алма-Аты в пятницу утром, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерством внутренних дел начато досудебное расследование по ст. 344 ч. 3 (Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК, - говорится в распространенном заявлении пресс-службы ведомства. - Создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей, криминалистов - сотрудников центрального аппарата МВД, департаментов полиции на транспорте".

До выяснения обстоятельств происшествия работа авиакомпании временно прекращена. Для расследования причин ЧП создана правительственная комиссия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.