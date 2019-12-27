На борту разбившегося самолета Bek Air были иностранные граждане

БАКУ /Trend/ - На борту самолета авиакомпании Bek Air, потерпевшего крушение близ международного аэропорта Алматы, были иностранные граждане, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Согласно информации, Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана опубликовал список 12 погибших, личности которых установлены.

По данным ведомства, на месте погибли:

1. Муратбаев Марат Ганиевич, 1962 года рождения (командир воздушного судна)

2. Кайдаров Рустам Есимханович, 1940 года рождения.

3. Калиев Бауржан Серикович, 1974 года рождения.

4. Карибаева Базархан, 1951 года рождения.

5. Исина Аршат.

6. Нурбеков Абай Жаугаштаевич, 1986 года рождения.

7. Аманжол Сания.

8. Асташов Николай Андреевич, 1971 года рождения.

В аэропорту скончались Дана Круглова и Туматов Каирхан Идиканбекович, 1955 г. р.

В больнице скончались Оспанова Имина Фатиевна, 1963 г. р, и Ануфриев Валерий.

В КЧС сообщают, что на борту разбившегося самолета были иностранные граждане: двое граждан Украины – Сон Юрий и Сон Яна, один гражданин Кыргызстана – Клыков Матвей и один гражданин Китая - Нурлан Маулина.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

На данный момент, как сообщил заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Ерлан Алибеков, аварийно-спасательные работы на месте крушения самолета Bek Air завершены.

По последним данным, погибли 12 человек. 66 пострадали, 50 из них госпитализированы.

В результате крушения самолета в Казахстане приостановлены деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова)