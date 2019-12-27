Cостояние 10 пострадавших при крушении самолета Beck Air оценивается как крайне тяжелое

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 12.50, состояние 10 взрослых, пострадавших при крушении самолета авиакомпании Beck Air, оценивается как крайне тяжелое, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана.
По предварительным данным, на борту самолета находились 98 человек, в том числе пять членов экипажа.
Бригады скорой медпомощи прибыли на место происшествия в течение 15 минут, говорится в сообщении.
Для оказания экстренной медпомощи пострадавшим при крушении задействована 51 бригада скорой медицинской помощи.
По предварительным данным, 8 человек погибли на месте, двое пострадавших скончались во время транспортировки, еще двое - в больнице.
В больницы города Алматы госпитализированы 53 пострадавших, из них 9 детей.
Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.
На данный момент, как сообщил ранее заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Ерлан Алибеков, аварийно-спасательные работы на месте крушения самолета Bek Air завершены.
В результате крушения самолета в Казахстане приостановлены деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.
(Автор: Наргиз Садыхова)
Твиттер: @nargiz_sadikh
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