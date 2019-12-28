На место крушения самолета Bek Air прибудет эксперт МАК

БАКУ /Trend/ - Сегодня, 28 декабря 2019 года, на место крушения самолета Bek Air прибудет эксперт Межгосударственного авиационного комитета (МАК), сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

В настоящее время на месте крушения самолета работает следственно-оперативная группа.

«Бортовые самописцы воздушного судна следственно-оперативной группой извлечены, и завтра будут переданы для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет (Москва)», - говорится в сообщении.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

Вследствие крушения самолета в Казахстане приостановлены деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.