В международном аэропорту Алматы начаты восстановительные работы

28 декабря 2019 12:34 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В международном аэропорту Алматы, близ которого произошло крушение пассажирского самолета Bek Air, начаты восстановительные работы, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Напомним, утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

Согласно распространенной информации, потерпевший крушение самолет перед взлетом дважды зацепил хвостом взлетно-посадочную полосу, после чего накренился вправо и врезался в здание.

В данной связи, в международном аэропорту Алматы начались работы по восстановлению поврежденной свето-сигнальной системы на взлетно-посадочной полосе, сообщили в аэропорту.

Напомним, что на момент взлета самолета в Алматы на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

Вследствие крушения самолета в Казахстане приостановлены деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Казахстанская Air Astana бесплатно перевезет родственников пассажиров потерпевшего крушение Bek Air
Транспорт 13:08
Деятельность Bek Air приостановлена как минимум до 10 января
Казахстан 13:02
Казахстан нарастил импорт российского метанола
Энергетика 11:59
На место крушения самолета Bek Air прибудет эксперт МАК
Казахстан 10:46
Принять пассажиров Bek Air готов еще один казахстанский авиаперевозчик
Транспорт 09:42
Казахстанская авиакомпания SCAT примет пассажиров Bek Air
Транспорт 09:32
Лента новостей
В ноябре в Турции сократилось число грузоперевозок туркменскими грузовиками
Турция 13:30
В ноябре в Турции выросло число грузоперевозок узбекскими грузовиками
В мире 13:24
Рамиз Мехтиев: Деятельность Академии наук необходимо перестроить
Общество 13:24
Самые неожиданные открытия 2019 года
Интересное 13:23
Экспорт фруктов и овощей из Азербайджана увеличился на 9%
Бизнес 13:10
Казахстанская Air Astana бесплатно перевезет родственников пассажиров потерпевшего крушение Bek Air
Транспорт 13:08
Гран При Азербайджана берёт курс на экологию
Общество 13:06
Деятельность Bek Air приостановлена как минимум до 10 января
Казахстан 13:02
Год Нисанов и Зарах Илиев открыли уникальный центр в Москве (ФОТО)
Общество 12:58