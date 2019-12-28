Для пассажиров Bek Air организован дополнительный ж/д поезд

БАКУ /Trend/ - Для невылетевших пассажиров авиакомпании Bek Air, самолёт которой разбился близ Международного аэропорта Алматы утром 27 декабря организован дополнительный поезд по маршруту Нур-Султан - Алматы, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Согласно сообщению министерства, поезд отправляется из Нур-Султана 30 декабря 2019 года в 22:03 (GMT +6) и прибывает в городе Алматы в 17:30 (GMT +6) 31 декабря.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

Вследствие крушения самолета в Казахстане приостановлены деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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