Рухнувший самолет Bek Air не загорелся из-за погодных условий

БАКУ/Trend/ - Воспламенение рухнувшего 27 декабря пассажирского самолета компании Bek Air не произошло из-за погодных условий, заявил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на казахские СМИ.

По словам Тургумбаева, следственная группа министерства внутренних дел продолжает расследование авиакатастрофы.

«Рассматриваются три версии. Первая – это ошибка экипажа, вторая – возможность технической неисправности самого борта и третье – работа навигационных служб. Идет демонтаж воздушного лайнера, производится осмотр места происшествия», - сказал Тургумбаев.

Он отметил, что по итогам демонтажа лайнер будет передислоцирован на территорию аэропорта, где будет более детально осмотрен.

«Не произошло воспламенения левого крыла, где был поврежден топливный бак, и половина топлива разлилась под самолет. Из-за холодных погодных условий, зимнего периода и наличия снега воспламенения не произошло, что и минимизировало количество жертв», - сообщил министр.

На данный момент в больницах находятся 46 граждан, уточнил он.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

Вследствие крушения самолета в Казахстане приостановлены деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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