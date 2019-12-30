Спутный след мог послужить причиной крушения самолета Bek Air

БАКУ/Trend/ - Крушение самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air близ международного аэропорта Алматы могло произойти из-за спутного следа, оставленного взлетевшим за минуту до этого самолетом, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на казахские СМИ.

Об этом в рамках пресс-конференции в аэропорту Алматы заявило руководство компании Bek Air

По словам директора летной службы Bek Air Ерика Сапарова, версия о спутном следе подтверждается тем, что пилот лайнера Bek Air при взлете пытался справиться с правым и левым креном.

По словам представителей компании вес Fokker 100 был намного меньше веса самолета взлетевшего до этого, в связи с чем, согласно регламенту Fokker 100, должен был начать вылет не ранее чем через три минуты.

Однако, вылет начал осуществляться всего через минуту после вылета предыдущего самолета.

Как заявил другой представитель авиакомпании Нурлан Жумасултанов, ситуацию усугубил штиль.

Отметим, спутный след это воздушное течение в виде возмущённых масс воздуха, нисходящих с несущих и управляющих поверхностей, а также фюзеляжа летательного аппарата.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

Вследствие крушения самолета в Казахстане приостановлены деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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