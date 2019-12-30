«Казаэронавигация» категорически опровергло версию крушения самолета Bek Air

БАКУ/Trend/ - Республиканское государственное предприятие «Казаэронавигация» опровергло версию крушения пассажирского самолета Bek Air, которую предложила сама компания. Об этом, как сообщает Trend, говорится в официальном заявлении «Казаэронавигация».

Напомним, 30 декабря в рамках пресс-конференции, руководство компании Bek Air заявило, что возможной причиной авиакатастрофы, произошедшей 27 декабря близ международного аэропорта Алматы, стал спутный следа, оставленный взлетевшим за минуту до этого самолетом.

На словам Bek Air, вес Fokker 100 был намного меньше веса самолета взлетевшего до этого, в связи с чем, согласно регламенту Fokker 100, должен был начать вылет не ранее чем через три минуты. Однако, вылет начал осуществляться всего через минуту после вылета предыдущего самолета.

Как сообщает «Казаэронавигация» в своем комментарии, данная версия не соответствует действительности.

«Воздушное судно Фоккер-100, также, как и взлетевшее перед ним воздушное судно Аэробус А-321 имеют максимальную взлетную массу до 136 тонн, и соответственно относятся к категории средних воздушных судов», - отмечается в сообщении.

По словам «Казаэронавигация», в Инструкции по организации обслуживания воздушного движения указано, что минимальный временный интервал при взлете с одной ВПП для средних воздушных судов составляет одна минута.

«Интервалы, установленные в Республике Казахстан соответствуют общемировым требованиям и стандартам и во всех международных аэропортах установлены аналогичные интервалы между взлетами и посадками воздушных судов. Согласно материалам средств объективного контроля, временный интервал между взлетами данных воздушных судов составлял две минуты. Следовательно, нарушений временных интервалов при взлете данных самолетов не было», - заявили «Казаэронавигация».

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

Вследствие крушения самолета в Казахстане приостановлены деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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