Момент крушения Bek Air в Казахстане попал на видео

3 января 2020 09:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых можно увидеть момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на казахстанские СМИ.

На записи видно, что самолет при взлете качает из стороны в сторону. Не сумев набрать высоту, лайнер начинает скользить по снегу и врезается в здание.

В МВД Казахстана сообщили, что следствие рассматривает три версии происшествия: ошибку экипажа, техническую неисправность и работу навигационных служб.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

После крушения самолета в Казахстане были приостановлены деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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