На борту потерпевшего крушение в Иране украинского самолета не было казахстанцев

8 января 2020 11:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На борту принадлежащего украинской авиакомпании пассажирского самолета Boeing 737, потерпевшего крушение в Иране, не было казахстанцев, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Казахстана.

Напомним, что самолет Boeing 737 потерпел крушение вблизи аэропорта Имам Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Самолет потерпел крушение через несколько минут после взлета.

«По предварительной информации МИД Ирана, предоставленной посольству РК в Тегеране, среди пассажиров упавшего самолета украинской авиакомпании казахстанцев не было», - говорится в сообщении министерства.

На сегодня на учете в консульстве страны в Иране находятся 174 гражданина Казахстана, отмечает МИД.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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