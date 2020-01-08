Президент Казахстана поручил обеспечить безопасность диппредставительств на Ближнем Востоке

БАКУ/Trend/ - Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев поручил обеспечить безопасность казахстанских диппредставительств и их персонала на Ближнем Востоке, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

Поручение было озвучено в рамках совещания по ситуации в регионе Персидского залива, проведенного Токаевым.

Выразив обеспокоенность по поводу резкой эскалации ситуации на Ближнем Востоке, Токаев отметил, что оздоровлению обстановки послужила бы максимальная сдержанность всех вовлеченных сторон, применение дипломатических методов и средств, прежде всего посредством ООН, а также путем двусторонних контактов и переговоров.

По итогам совещания Токаев поручил принять меры по обеспечению безопасности зарубежных дипломатических представительств, усилить работу с целью получения и анализа информации, имеющей практическое значение для национальных интересов нашего государства.

Особое внимание будет уделено вопросам социально-экономического развития и укреплению оборонного потенциала Казахстана в условиях обострения международной ситуации.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)