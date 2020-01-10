Сегодня будут оглашены предварительные итоги расследования крушения самолета Bek Air

БАКУ/Trend/ - Сегодня, 10 января 2020 года, будет сделано заявление по предварительным итогам работы правительственной комиссии по установлению причин крушения самолета авиакомпании Bek Air близ Международного аэропорта Алматы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Службу центральных коммуникаций при Президенте Казахстана.

Согласно сообщению, докладчиками выступят заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев и Генеральный директор Межгосударственного авиационного комитета Виктор Сороченко.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

В связи с данной катастрофой, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил правительственной комиссии по расследованию причин аварии подвести предварительные итоги своей работы к 10 января 2020 года.

Отметим, на момент взлета самолета в Алматы на борту судна находилось 98 человек, в том числе девять детей и пять членов экипажа. Всего в результате происшествия погибли 12 человек, госпитализировано 53 человека.

В результате крушения самолета в Казахстане приостановлена деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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