ЕБРР назначил нового управляющего директора по Центральной Азии

17 января 2020 16:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) назначил Андре Куусвека Управляющим директором ЕБРР в странах Центральной Азии, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЕБРР.

К исполнению своих служебных обязанностей он приступит 1 февраля 2020 года, офис Куусвека будет базироваться в столице Казахстана городе Нур-Султане, откуда он будет курировать операции ЕБРР в Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

«Это большая честь - руководить работой ЕБРР в таком большом и динамично развивающимся регионе. Во многом мне кажется, что я возвращаюсь домой, учитывая мой предыдущий опыт работы в Казахстане. Я буду продолжать работать над поддержкой развития частного сектора, дальнейшей интеграцией региона в мировую экономику и улучшением бизнес-среды», - сказал он.

До назначения на эту должность Куусвек работал директором по развитию финансирования национальных валют и местных рынков капитала, а также возглавлял деятельность ЕБРР в Украине и Казахстане. Куусвек является уроженцем Эстонии и выпускником Стокгольмской школы экономики.

В качестве Управляющего директора по Центральной Азии он сменит Бруно Балванеру, который продолжит карьеру вне ЕБРР.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) был учрежден в 1991 году. ЕБРР действует в интересах своих акционеров – 69 стран, а также Европейского союза и Европейского инвестиционного банка.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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