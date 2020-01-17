Авиационная администрация Казахстана сочла необоснованным обжалование Bek Air отзыва лицензии

БАКУ /Trend/ - Авиационная администрация Казахстана заявила о необоснованности доводов, приведенных в обращении Bek Air в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, в связи с приостановлением действия сертификата эксплуатанта авиакомпании, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Комитет гражданской авиации Казахстана.

Напомним, что 10 января 2020 года, авиакомпания Bek Air, самолет которой потерпел крушение 27 декабря 2019 года близ Международного аэропорта Алматы, направил обращение в министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана о том, что компания считает приостановление действия сертификата эксплуатанта компании «грубейшим нарушением».

Как отмечается в сообщении Комитета гражданской авиации, в обращении Bek Air указывается, что Авиационная администрация Казахстана приостановила действие сертификата эксплуатанта без указания причины и информирования о принятом решении, что по мнению АО «Bek Air» является нарушением «Правил сертификации и выдачи сертификата эксплуатанта гражданских воздушных судов». Указанные доводы являются необоснованными, сообщает комитет.

«Причиной приостановления действия сертификата эксплуатанта явилась катастрофа самолета «Фоккер -100». Об этом прямо указано в радиограмме РД270510 от 27.12.2019 г., направленной в адрес АО «Bek Air». Такое решение принято в соответствии с Законом «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», где определено, что действие сертификата ограничивается при выявлении существенных нарушений требований законодательства, которые представляют непосредственную угрозу безопасности полетов», - говорится в сообщении комитета.

Подтверждением нарушений, отмечает комитет, явилась видеозапись аэропорта, где видно, что при подготовке самолета к полету, который потерпел крушение, не выполнены сертификационные требования по устранению или предупреждению обледенения, а также эксплуатант не обеспечил контроль их выполнения.

«Это является грубым нарушением «Правил производства полетов в гражданской авиации Республики Казахстан», согласно которому не допускается начинать полет, если присутствует иней, мокрый снег или лед на поверхностях крыльев, фюзеляжа, органов управления, оперения, воздушных винтов, лобового стекла, силовой установки или на приемниках воздушного давления барометрических приборов воздушного судна», - отмечает комитет.

В связи с этим, Авиационной администрацией Казахстана принято решение о приостановлении действии сертификата эксплуатанта.

Уведомлением о принятом решении приостановить действие сертификата эксплуатанта является вышеуказанная радиограмма, уточнил комитет.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей и пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, госпитализировано 53 человека.

В результате крушения самолета в Казахстане были приостановлены деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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